Трансфер Бэйла в «Цзянсу Сунин» сорвался по вине «Реала»

Переход вингера «Реала» Гарета Бэйла в китайский «Цзянсу Сунин» сорвался по вине «Королевского клуба», сообщает The Telegraph.
По информации источника, трансфер валлийца не состоится из-за финансовых требований «сливочных». На «Сантьяго Бернабеу» посчитали, что 30-летний футболист всё ещё остаётся достаточно ценным игроком, а предложение «Цзянсу Сунин» занижено.
Ранее сообщалось, что клубы достигли принципиальной договорённости о трансфере Бэйла. «Цзянсу Сунин» был готов подписать с вингером трёхлетний контракт с зарплатой € 22 млн в год.
Гарет выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне футболист на клубном уровне забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.
«Цзянсу Сунин» занимает шестое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. В 19 встречах команда Космина Олэрою набрала 26 очков (7 побед, 5 ничьих, 7 поражений).
- 28 июля 2019
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