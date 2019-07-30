Черчесов: Самедов ещё мог бы приносить пользу на футбольном поле

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение полузащитника Александра Самедова завершить профессиональную карьеру.
«Пару дней назад мы разговаривали с Александром, в том числе и на тему завершения его карьеры. Думаю, он ещё мог бы играть и приносить пользу на футбольном поле, но он принял такое решение, а значит, мы должны его уважать.
Карьера Самедова получилась яркой, он сыграл большую роль в сборной на чемпионате мира, как в игровом плане, так и в плане формирования микроклимата в команде и коллектива в целом. Сможет ли Александр стать тренером? Сейчас он должен взять небольшую паузу, подумать и принять решение, которое ему подскажет сердце», — цитирует Черчесова Sport24.
Самедов за свою карьеру, которая длилась с 2002 года, успел поиграть за «Спартак», «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». С 2011 по 2018 год полузащитник вызывался в сборную России.
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