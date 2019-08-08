«Интер» анонсировал переход Лукаку

«Интер» анонсировал переход форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

В «твиттере» миланского клуба было опубликовано видео с бельгийским нападающим в чёрно-синей футболке команды. «Интер» не для всех», — сказал Лукаку в ролике.

Видео доступно в «твиттере» «Интера».

Напомним, ранее Лукаку объявил забастовку «Манчестер Юнайтед» и потребовал продать его в другой клуб. Футболист некоторое время тренировался на базе бельгийского «Андерлехта». За неявку на тренировочную базу «МЮ» оштрафовал Лукаку на £ 400 тыс. (около € 435 тыс).

В сезоне-2018/19 26-летний игрок забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с манкунианцами рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.