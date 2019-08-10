«Оренбург» — «Тамбов»: прямая онлайн-трансляция игры начнётся 10 августа в 14:00

Сегодня, 10 августа, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Тамбов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Николай Ерёмин (Москва). Резервный рефери – Евгений Кукуляк (Калуга).
«Оренбург» не набрал очков в 4 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (3) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 10 очков в 4 матчах. В прошлом туре «Оренбург» проиграл «Ахмату» (1:2), а «Тамбов» уступил тульскому «Арсеналу» (0:1).
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