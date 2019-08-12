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Луис Адриано дебютировал за «Палмейрас», Педро Роша снова забил за «Крузейро»

Луис Адриано дебютировал за «Палмейрас», Педро Роша снова забил за «Крузейро»
Футбол / Южная Америка 0

В чемпионате Бразилии завершились матчи 14-го тура «Палмейрас» — «Баия» и «Аваи» — «Крузейро». Обе встречи завершились со счётом 2:2.

В матче первых команд за «Палмейрас» дебютировал бывший форвард московского «Спартака» Луис Адриано. 32-летний нападающий вышел в стартовом составе и провёл на поле 69 минут. Заменил его Дейверсон. Результативными действиями в матче Адриано не отметился. Практически весь второй тайм «Палмейрас» играл в меньшинстве после удаления Фелипе Мело.

В матче «Аваи» и «Крузейро» в составе гостей забитым мячом отметился другой экс-игрок «Спартака» — Педро Роша. 24-летний нападающий провёл на поле все 90 минут игрового времени.

Напомним, Роша выступает за «Крузейро» на права аренды, которая рассчитана до конца текущего года. Бразильский клуб имеет право выкупа контракта футболиста.

Бразилия - Серия А. 14-й тур
11 августа 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу
2 : 2
Баия
Салвадор
1:0 – Дуду – 13, 1:1 – Жилберто – 53 (пен), 2:1 – Дуду – 58, 2:2 – Жилберто – 85 (пен)
Удаления: Мело, 45+4 – Magalhaes Silva, 87
Бразилия - Серия А. 14-й тур
11 августа 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Аваи
Флорианополис
2 : 2
Крузейро
Белу-Оризонти
1:0 – Кастро – 23, 1:1 – Роша – 62, 2:1 – Бреннер – 74 (пен), 2:2 – Сасса – 90+8
Удаления: Лео, 90+1 – Эдилсон, 82
Л. Адриано: «Спартак», спасибо за незабываемые 2 года, никогда не забуду Москву
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