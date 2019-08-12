Кононов не захотел обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после победы команды во встрече 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1) выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна использоваться на каждом матче чемпионата России.



«Я уже говорил, что VAR должен быть на каждой игре. Судейство не буду разбирать. У меня тоже иногда бушуют эмоции внутри, но есть комитеты, где будут разбираться не на эмоциях», — приводит слова Кононова Sport24.

На 77-й минуте матча грозненский клуб остался вдесятером из-за удаления нападающего Аблайе Мбенге. После этого главного арбитра Алексея Сухого оскорбили через громкоговоритель.

«Спартак», набрав восемь очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (6) — на 10-м месте.