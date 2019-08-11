Глушаков: «Спартак»? Для меня каждый матч принципиальный

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отметил, что для него матч со «Спартаком» является таким же принципиальным, как и с остальными командами.

«Является ли для меня матч со «Спартаком» принципиальным? Для меня каждый матч принципиальный. Это футбол, это жизнь. Я на каждый матч настраиваюсь, будь то «Спартак» или другой клуб», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» в период с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне полузащитник записал в свой актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но ни забитыми мячами, ни результативными передачами он не отметился.