Глушаков: «Спартак»? Для меня каждый матч принципиальный
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отметил, что для него матч со «Спартаком» является таким же принципиальным, как и с остальными командами.
«Является ли для меня матч со «Спартаком» принципиальным? Для меня каждый матч принципиальный. Это футбол, это жизнь. Я на каждый матч настраиваюсь, будь то «Спартак» или другой клуб», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» в период с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне полузащитник записал в свой актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но ни забитыми мячами, ни результативными передачами он не отметился.
Глушаков вместе с игроками «Ахмата» раздавал билеты на матч со «Спартаком»
- 12 августа 2019
-
00:22
-
00:22
-
00:12
-
00:09
-
00:04
- 11 августа 2019
-
23:56
-
23:37
-
23:34
-
23:22
-
23:19
-
23:11
-
23:08
-
23:05
-
22:57
-
22:53
-
22:30
-
22:23
-
22:23
-
22:11
-
21:54
-
21:52
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:39
-
21:36
-
21:16
-
21:15
-
21:13
-
21:13
-
21:12
-
21:09
-
20:56
-
20:52
-
20:42
Партнерский контент