«Монако» ведёт переговоры с «Ювентусом» по трансферам Ругани и Матюиди

«Монако» ведёт переговоры с «Ювентусом» по трансферам защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что Ругани близок к переходу в «Рому» на правах аренды. Однако по информации источника, «Монако» готов приобрести 25-летнего защитника у «Ювентуса» за € 35 млн, если сам игрок даст согласие на трансфер. Также монегаски заинтересованы в трансфере француза Матюиди, который планирует покинуть туринский клуб.
Ругани перешёл в «Ювентус» в феврале 2015 года из «Эмполи». Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил три жёлтые карточки.
Матюиди ранее выступал на родине за «Труа», «Сент-Этьен» и «Пари Сен-Жермен». В стане парижан он провёл шесть лет, после чего в 2017 году перебрался в «Ювентус», с которым за это время выиграл четыре трофея — дважды чемпионат Италии, а также Кубок и Суперкубок страны.
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