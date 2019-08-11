Ругани близок к трансферу в «Рому»

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может перейти в «Рому», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, римский клуб договорился с 25-летним футболистом. На данный момент клубам необходимо согласовать все условия трансфера. «Рома» планирует арендовать Ругани с обязательством выкупа за € 25 млн. Согласно договорённости, зарплата футболиста в римском клубе составит € 3 млн в год.
Ранее сообщалось, что Ругани может перейти в лондонский «Арсенал» на правах аренды на два года с обязательством выкупа за € 40 млн.
Ругани перешёл в «Ювентус» в феврале 2015 года из «Эмполи». Сумма трансфера составила € 5 млн. В минувшем сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил три жёлтые карточки.
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