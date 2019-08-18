Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срыва

Трансфер украинского полузащитника «Шальке-04» Евгения Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срыва, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Дирк Шларманн на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, клубы не могут прийти к соглашению в вопросе порядка оплаты трансфера. Ранее сообщалось, что сумма трансфера украинского футболиста составит € 2,5 млн, однако сторонам пока не удалось договориться, как будет осуществляться оплата. В частности, у «Шальке» и «Бешикташа» есть разногласия относительно количества и последовательности траншей.
Коноплянка перешёл в «Шальке-04» летом 2016 года из «Севильи» на правах аренды. Через год немецкий клуб выкупил его за € 12,5 млн. В минувшем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 13 матчах немецкого национального чемпионата (семь — в основном составе), стал автором одного забитого мяча, а также получил одну красную карточку.
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