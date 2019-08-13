«Бешикташ» заплатит за Коноплянку € 2,5 млн
Украинский полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка перейдёт в «Бешикташ» за € 2,5 млн, утверждает Fanatik со ссылкой на Takvim.
По данным источника, клубы обо всём договорились. Сумма будет выплачена траншами в течение шести месяцев. В ближайшее время украинец отправится в расположение турецкого клуба для прохождения медицинского обследования, после чего о его трансфере будет объявлено официально.
Коноплянка перешёл в «Шальке-04» летом 2016 года из «Севильи» на правах аренды. Через год немецкий клуб выкупил его за € 12,5 млн. В минувшем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 13 матчах немецкого национального чемпионата (семь — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну красную карточку.
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