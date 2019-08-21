Салах: мне не нравится VAR. Я люблю футбол с ошибками судей и агрессией игроков

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выступил против системы видеоповторов (VAR), которая начиная с нынешнего сезона используется на матчах английской Премьер-лиги.
«Мне не нравится VAR, таков всегда мой ответ. Я люблю футбол таким, какой он есть – с ошибками судей и иногда с агрессией со стороны игроков. Порой действительно стоит беречь футболистов от опасной игры, но это, на мой взгляд, единственный повод для использования VAR. Лично я принимаю футбол с судейскими недочётами, ошибками игроков и всем остальным. Это позволяет ему быть таким захватывающим.
Что касается влияния VAR, за фолы на мне будет назначено больше пенальти. Вот увидите!» — приводит слова Салаха CNN.
«Ливерпуль» после двух туров занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 6 очками в активе, опережая по дополнительным показателям «Арсенал».
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