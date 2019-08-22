Состав сборной России на сентябрьские матчи отбора Евро-2020 объявят 26 августа

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что список игроков для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября) будет обнародован 26 августа.

«Список игроков национальной сборной России, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном, будет обнародован в понедельник, 26 августа. Это наша стандартная практика – объявлять состав за неделю до сбора. Список не будет расширенным, вызовы получат те игроки, на которых реально рассчитывает тренерский штаб.

Начало сбора запланировано на 1 сентября. К полудню на базе в Новогорске соберутся игроки, чьи клубы сыграют в РПЛ 30 и 31 августа, остальные приедут сразу после воскресных матчей дабы иметь больше времени для подготовки и восстановления. В полном составе команда проведёт первую тренировку уже 2 сентября. 4-го запланирован вылет в Глазго», — передаёт слова Владимирова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.