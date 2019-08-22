На отборочный матч Евро-2020 Россия — Казахстан продано 16 тыс. билетов
На отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана на данный момент продано 16 тыс. билетов.
«На данный момент на отборочный матч ЧЕ-2020 Россия – Казахстан, который пройдёт 9 сентября, в Калининграде, продано 16 тысяч билетов. С учётом высокой динамики продаж рекомендуем болельщикам заранее позаботиться о приобретении билетов», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Российского футбольного союза.
Матч между сборными России и Казахстана состоится в Калининграде 9 сентября. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. Подопечные Станислава Черчесова после четырёх туров набрали 9 очков и занимают второе место в отборочной группе I, у команды Казахстана — 6 баллов.
Казахстан разгромил Сан-Марино в отборе Евро-2020
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