На отборочный матч Евро-2020 Россия — Казахстан продано 16 тыс. билетов

На отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана на данный момент продано 16 тыс. билетов.

«На данный момент на отборочный матч ЧЕ-2020 Россия – Казахстан, который пройдёт 9 сентября, в Калининграде, продано 16 тысяч билетов. С учётом высокой динамики продаж рекомендуем болельщикам заранее позаботиться о приобретении билетов», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Российского футбольного союза.

Матч между сборными России и Казахстана состоится в Калининграде 9 сентября. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. Подопечные Станислава Черчесова после четырёх туров набрали 9 очков и занимают второе место в отборочной группе I, у команды Казахстана — 6 баллов.