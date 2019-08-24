Тухель: Неймар не будет играть, пока не прояснится ситуация с его будущим

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с возможным участием форварда команды Неймара в матче 3-го тура чемпионата Франции с «Тулузой».

«Неймар здоров, он добился хорошего прогресса в восстановлении от травмы. Он хорошо поработал с командой на этой неделе. Он много и интенсивно трудился, не обращая внимания на посторонние вещи. Однако ситуация между ним и клубом остаётся прежней. Клуб чётко обозначил свою позицию: пока ситуация с его будущим не определится, он не сможет играть. Если всё решится к завтрашнему дню, он сможет сыграть с „Тулузой“. Этой ситуации уделяется очень много внимания. Разумеется, всё это не лучшим образом сказывается на команде», — приводит слова Тухеля RMC Sport.