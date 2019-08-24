Тухель: Неймар не будет играть, пока не прояснится ситуация с его будущим
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с возможным участием форварда команды Неймара в матче 3-го тура чемпионата Франции с «Тулузой».
«Неймар здоров, он добился хорошего прогресса в восстановлении от травмы. Он хорошо поработал с командой на этой неделе. Он много и интенсивно трудился, не обращая внимания на посторонние вещи. Однако ситуация между ним и клубом остаётся прежней. Клуб чётко обозначил свою позицию: пока ситуация с его будущим не определится, он не сможет играть. Если всё решится к завтрашнему дню, он сможет сыграть с „Тулузой“. Этой ситуации уделяется очень много внимания. Разумеется, всё это не лучшим образом сказывается на команде», — приводит слова Тухеля RMC Sport.
В начале следующей недели «Барселона» сделает новое предложение по Неймару
- 24 августа 2019
-
16:12
-
16:07
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:46
-
15:32
-
15:25
-
15:24
-
15:22
-
15:21
-
15:17
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:17
-
13:13
-
12:55
-
12:52
-
12:48
-
12:31
-
12:16
-
12:08
-
11:49
-
11:44
-
11:32
Партнерский контент