В начале следующей недели «Барселона» сделает новое предложение по Неймару

В понедельник, 26 августа, «Барселона» сделает новое предложение по покупке форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, утверждает Sport.es.

Согласно информации источника, за 27-летнего нападающего парижан сине-гранатовые будут готовы заплатить денежную компенсацию и отдать двоих игроков, одним из которых наверняка будет хорватский полузащитник Иван Ракитич. При этом отмечается, что чемпион Франции заинтересован в том, чтобы в сделку было включено минимум игроков каталонского клуба, что позволит получить за трансфер бразильца больше денег.

В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.