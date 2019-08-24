В начале следующей недели «Барселона» сделает новое предложение по Неймару

В понедельник, 26 августа, «Барселона» сделает новое предложение по покупке форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, утверждает Sport.es.
Согласно информации источника, за 27-летнего нападающего парижан сине-гранатовые будут готовы заплатить денежную компенсацию и отдать двоих игроков, одним из которых наверняка будет хорватский полузащитник Иван Ракитич. При этом отмечается, что чемпион Франции заинтересован в том, чтобы в сделку было включено минимум игроков каталонского клуба, что позволит получить за трансфер бразильца больше денег.
В прошлом сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
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