Влашич: после дерби со «Спартаком» было тяжело
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0).
«Первая половина была тяжёлой, но мы забили гол, и «Ахмат» открылся. Это очень важные три очка для нас. После дерби нам было тяжело. После таких поражений тяжело тренироваться, плюс падение в турнирной таблице сказалось на нашем настрое.
Для соперника в гостях всегда удобен счёт 0:0, но когда они пропускают — они открываются и дают возможность забить. Судьи часто не видят, но с участием наших игроков бывают очень жёсткие стыки. У Васина травма, у Ефремова серьёзная травма. Судьям надо лучше защищать игроков. Отсюда много травм. Но сегодня с этим было лучше", — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Шарлия: 2 очка в последних 2 матчах — это катастрофа, сегодня нужна была победа
- 25 августа 2019
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