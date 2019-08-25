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Влашич: после дерби со «Спартаком» было тяжело

Влашич: после дерби со «Спартаком» было тяжело
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0).

«Первая половина была тяжёлой, но мы забили гол, и «Ахмат» открылся. Это очень важные три очка для нас. После дерби нам было тяжело. После таких поражений тяжело тренироваться, плюс падение в турнирной таблице сказалось на нашем настрое.

Для соперника в гостях всегда удобен счёт 0:0, но когда они пропускают — они открываются и дают возможность забить. Судьи часто не видят, но с участием наших игроков бывают очень жёсткие стыки. У Васина травма, у Ефремова серьёзная травма. Судьям надо лучше защищать игроков. Отсюда много травм. Но сегодня с этим было лучше", — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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