Праздничные торты Черчесову и Комличенко с «копьями». Фото с тренировки сборной

Сегодня, 2 сентября, в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России начала подготовку к матчам отборочного цикла Евро-2020 с командами Шотландии и Казахстана.

Команда провела тренировку без Дениса Черышева и Александра Головина, которые прибудут в расположение национальной сборной сегодня.

В сентябре сборная России проведет 2 матча в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45 мск).

После четырёх туров российская команда занимает в своей отборочной группе второе место, отставая от лидирующей сборной Бельгии на три очка.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрий Голубовича.