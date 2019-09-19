Деменко: «Краснодар» сыграет с «Базелем» в свой футбол и обязан побеждать

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча «быков» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы со швейцарским «Базелем».
«Жду победы от «Краснодара», который несколько подрастерял в уверенности после отборочных матчей в Лиге чемпионов и должен набирать очки. Фаворитом «Краснодар» не назову, ведь в футболе может произойти всё что угодно. «Краснодар» укрепился, несмотря на травмы, он готов играть на два фронта.
«Краснодар» будет контролировать мяч и стараться убегать в контратаки. Если бы они играли с более сильным соперником, то, вполне возможно, «Краснодар» что-то бы и изменил в своей тактике. А сейчас они сыграют в свой футбол.
Ничья для «Краснодара» не будет провалом, впереди будут ещё матчи. Но сегодня они должны побеждать, «быки» набрали ход и в РПЛ. Они выступят в РПЛ достойно», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
- 19 сентября 2019
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