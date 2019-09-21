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«Ахмат» упустил победу в матче с «Крыльями Советов», пропустив на 94-й минуте

«Ахмат» упустил победу в матче с «Крыльями Советов», пропустив на 94-й минуте
Футбол / РПЛ 0

В матче 10-го тура Российской премьер-Лиги «Ахмат» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась вничью со счётом 1:1.

Автором первого гола встречи стал нападающий «Ахмата» Андрес Понсе, отправивший мяч в ворота «Крыльев Советов» на 27-й минуте. В компенсированное время встречи, на 94-й минуте, ничью для своей команды добыл защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов.

Грозненский «Ахмат» набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (8) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар», набравший 20 очков в 9 матчах.

В следующем туре РПЛ «Ахмат» сыграет на выезде с «Сочи», а «Крылья Советов» примут «Тамбов».

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
21 сентября 2019, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Понсе – 27'   1:1 Карпов – 90+4'
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