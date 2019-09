Вратари «Зенита» спели песню о Сутормине

«Зенит» в своём «твиттере» выложил ролик с исполнением песни немецкой поп-группы ATC All Around The World вратарями Михаилом Кержаковым и Александром Васютиным.

Фразу в припеве футболисты заменили словами: «Лёшка Сутормин».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Зенита».

Видео было снято в подтрибунном помещении «Газпром Арены» после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (5:0), в котором Сутормин оформил дубль. Сообщение пресс-служба сине-бело-голубых подписала словами «Главная песня выходных!».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. После 10 матчей в активе петербургской команды 23 очка. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют с «Локомотивом» (28 сентября).