Де Росси вызовут в сборную Италии после двухлетнего перерыва

Полузащитник «Боки Хуниорс» Даниэле Де Росси будет вызван в сборную Италии для участия в матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года, утверждает Il Romanista.

По данным источника, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини планирует вызвать ветерана в расположение команды. Де Росси не играл за сборную Италии с ноября 2017 года, когда итальянцы сенсационно проиграли шведам в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2018 года в России. После этого Де Росси объявил о завершении карьеры в сборной.

В октябре сборная Италии проведёт матчи отборочного турнира чемпионата Европы со сборными Греции и Лихтенштейна. Итальянцы возглавляют турнирную таблицу группы J, одержав шесть побед подряд.