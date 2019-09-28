Крыховяк: наверное, это мой лучший сезон в карьере

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:0).
«Больше всего я был счастлив в момент, когда мы выиграли — в футболе самое важное это победы. Мы одолели сильную команду, так что очень счастливы.
Если ты хочешь выигрывать в матчах с такими командами, как «Байер», «Зенит» или «Атлетико», важно хорошо играть в защите. Мы это сделали. «Локомотив» победил в последних четырёх матчах, чему вся команда очень рада. Сейчас нам надо готовиться к Лиге чемпионов.
Конечно, мне приятно так много забивать, но это не самое важное. Главное — побеждать и выигрывать трофеи. Ты можешь забить и проиграть, тогда твой гол ничего не значит. Про себя лично могу сказать, что, наверное, это мой лучший сезон в карьере», — передаёт слова Крыховяка корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 28 сентября 2019
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