Виллемс финтами разбросал двоих и выкатил пас Лонгстаффу, забившему «МЮ». Видео

В заключительном матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед» на 72-й минуте был открыт счёт. Отличился полузащитник хозяев Мэттью Лонгстафф.



Защитник Йетро Виллемс эффектными финтами обыграл двух соперников в штрафной, после чего отдал пас под удар Лонгстаффу, поразившему ворота.

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8-й тур АПЛ стартовал вчера, 5 октября, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой хозяев со счётом 3:0. Кроме того, «Ливерпуль» на своём поле оказался сильнее «Лестер Сити» — 2:1, «Уотфорд» дома сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» 0:0, «Бёрнли» на своём поле обыграл «Эвертон» со счётом 1:0, «Астон Вилла» в гостях разгромила «Норвич Сити» со счётом 5:1, «Вест Хэм Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» — 1:2.



6 октября «Арсенал» победил на своём поле «Борнмут» со счётом 1:0, «Манчестер Сити» проиграл на домашнем стадионе «Вулверхэмптону» со счётом 0:2, а «Челси» разгромил в гостях «Саутгемптон» — 4:1.