Экс-тренер «Севильи» Мачин возглавил «Эспаньол»
Бывший наставник «Севильи» Пабло Мачин стал новым главным тренером «Эспаньола», сообщает официальный сайт испанской команды. Контракт специалиста с «Эспаньолом» рассчитан до лета 2021 года.
Мачин сменил на данном посту Давида Гальего, который ранее был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. После восьми туров «Эспаньол» занимает 19-е место в турнирной таблице Примеры.
Мачин работал с севильской командой с мая 2018 года. В марте текущего года специалист был уволен из-за плохих результатов «Севильи».
«Эспаньол» является соперником ЦСКА по группе в лиге Европы. В матче 2-го тура испанская команда победила москвичей со счётом 2:0. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена».
«Эспаньол» подтвердил отставку Гальего
- 7 октября 2019
-
23:15
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:24
-
22:19
-
22:02
-
22:00
-
21:41
-
21:38
-
21:26
-
21:16
-
20:55
-
20:44
-
20:33
-
20:21
-
20:06
-
19:58
-
19:42
-
19:34
-
19:21
-
19:10
-
19:02
-
18:48
-
18:38
-
18:24
-
18:15
-
17:55
-
17:51
-
17:51
-
17:35
-
17:32
-
17:27
-
17:17
-
17:17
Партнерский контент