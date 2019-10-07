Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-тренер «Севильи» Мачин возглавил «Эспаньол»

Экс-тренер «Севильи» Мачин возглавил «Эспаньол»
Футбол / Испания 0

Бывший наставник «Севильи» Пабло Мачин стал новым главным тренером «Эспаньола», сообщает официальный сайт испанской команды. Контракт специалиста с «Эспаньолом» рассчитан до лета 2021 года.

Мачин сменил на данном посту Давида Гальего, который ранее был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. После восьми туров «Эспаньол» занимает 19-е место в турнирной таблице Примеры.

Мачин работал с севильской командой с мая 2018 года. В марте текущего года специалист был уволен из-за плохих результатов «Севильи».

«Эспаньол» является соперником ЦСКА по группе в лиге Европы. В матче 2-го тура испанская команда победила москвичей со счётом 2:0. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена».

«Эспаньол» подтвердил отставку Гальего
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019