«Эспаньол» подтвердил отставку Гальего
«Эспаньол» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Давидом Гальего, сообщает официальный сайт клуба.
Руководство приняло это решение из-за неудовлетворительных результатов, желая исправить текущее положение команды в Ла Лиге.
«Эспаньол» поблагодарил Гальего за его самоотверженность и работу в клубе, отметив, что специалист был важной фигурой и добился ряда важных успехов в качестве тренера.
«Спасибо за все эти годы в клубе, Дэвид! Удачи в будущем!» — написала пресс-служба команды.
Фото доступно на странице «Эспаньола» в «Твиттере».
«Эспаньол» является соперником московского ЦСКА по группе в лиге Европы. В матче 2-го тура испанская команда победила москвичей со счётом 2:0. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена».
«Эспаньол»: мы — первая команда Ла Лиги, победившая ЦСКА у него на стадионе
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