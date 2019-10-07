«Эспаньол» подтвердил отставку Гальего

«Эспаньол» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Давидом Гальего, сообщает официальный сайт клуба.



Руководство приняло это решение из-за неудовлетворительных результатов, желая исправить текущее положение команды в Ла Лиге.



«Эспаньол» поблагодарил Гальего за его самоотверженность и работу в клубе, отметив, что специалист был важной фигурой и добился ряда важных успехов в качестве тренера.



«Спасибо за все эти годы в клубе, Дэвид! Удачи в будущем!» — написала пресс-служба команды.

Фото доступно на странице «Эспаньола» в «Твиттере».



«Эспаньол» является соперником московского ЦСКА по группе в лиге Европы. В матче 2-го тура испанская команда победила москвичей со счётом 2:0. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена».