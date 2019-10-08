Источник: «Краснодар» отказался продавать Сулейманова «Боруссии» Д

Дортмундская «Боруссия» контактировала с «Краснодаром» по поводу приобретения полузащитника южан Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает «РБК» со ссылкой на собственные источники в клубе.
«Краснодар» отказался продавать игрока, несмотря на солидное в финансовом плане предложение. Так, немецкий клуб был готов заплатить «Краснодару» более € 20 млн.
«Летом «Боруссия» предлагала больше € 20 млн за Шапи, но в «Краснодаре» не хотят его пока продавать. Деньги тут ни при чём. Там хотят, чтобы он окреп, а потом уже при определённых обстоятельствах перебрался в европейский клуб», — сообщает источник.
Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг не стал комментировать появившуюся информацию.
В общей сложности 19-летний Сулейманов провёл за «Краснодар» более 70 матчей и забил более 20 мячей во всех турнирах.
- 8 октября 2019
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