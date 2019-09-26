Чалов, Сафонов и Сулейманов вызваны в молодёжную сборную России

Пресс-служба Российского футбольного союза обнародовала список игроков, которые были вызваны в расположение молодёжной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года с Польшей и Эстонией.
Полностью список выглядит следующим образом:
вратари — Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).
защитники — Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Николай Рассказов («Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Оренбург»), Данил Степанов («Рубин»), Данил Круговой («Рубин»)
полузащитники — Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак»), Данила Уткин («Краснодар»), Максим Глушенков («Спартак»), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — «Арсенал»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)
нападающие — Вячеслав Грулев («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА).
Сбор команды запланирован на 6 октября. Матч с Польшей будет проходить в Екатеринбурге, а с Эстонией — в Пярну.
- 26 сентября 2019
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