Чалов, Сафонов и Сулейманов вызваны в молодёжную сборную России

Пресс-служба Российского футбольного союза обнародовала список игроков, которые были вызваны в расположение молодёжной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года с Польшей и Эстонией.

Полностью список выглядит следующим образом:

вратари — Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

защитники — Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Николай Рассказов («Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Оренбург»), Данил Степанов («Рубин»), Данил Круговой («Рубин»)

полузащитники — Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак»), Данила Уткин («Краснодар»), Максим Глушенков («Спартак»), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — «Арсенал»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

нападающие — Вячеслав Грулев («Динамо»), Федор Чалов (ЦСКА).



Сбор команды запланирован на 6 октября. Матч с Польшей будет проходить в Екатеринбурге, а с Эстонией — в Пярну.