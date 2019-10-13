Гол Паредеса помог Аргентине разгромить Эквадор со счётом 6:1

Сборная Аргентины разгромила национальную команду Эквадора в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания) и завершилась со счётом 6:1.

Начало разгрому эквадорцев на 20-й минуте положил Лукас Аларио. Ассистировал ему Маркос Акунья. На 27-й минуте второй гол в ворота Педро Ортиса отправил его партнёр по команде Джон Эспиноса, отметившийся автоголом. На 32-й минуте Леандро Паредес, реализовав пенальти, сделал счёт 3:0. После перерыва Анхель Мена отыграл один мяч. Однако на 66-й минуте Херман Песселья восстановил разницу в счёте в три мяча. Результативная передача на счету Пауло Дибалы. На 82-й минуте пятый мяч в ворота Эквадора с передачи Родригеса Гидо забил Николас Домингес. Точку в матче на 86-й минуте поставил Лукас Окампос.