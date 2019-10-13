Сборная России показала фото из раздевалки после выхода на Евро-2020

Сборная России в своём «твиттере» показала командное фото из раздевалки после победы над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и выхода в финальную часть турнира.

Фото можно посмотреть в «твиттере» сборной России.

Напомним, сборная России одержала седьмую подряд победу в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года и стала третьей командой, оформившей выход в финальную часть турнира после Бельгии и Италии.

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут со сборной Бельгии. Встреча состоится 16 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 20:00 мск. В турнирной таблице группы I отбора Евро-2020 бельгийцы опережают россиян на три очка.