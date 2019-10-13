Дм. Черышев: соперники у сборной в отборе Евро-2020 сильные на самом деле

Дмитрий Черышев, главный тренер «Нижнего Новгорода» и отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, прокомментировал выход национальной команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

«Как всегда, говорили перед игрой с Денисом. Я не могу вам сказать о чём — это наша тема. Но я всегда за полтора-два часа звоню ему. У нас есть определённый ритуал, который мы всегда проводим.

Давайте не будем принижать команды соперника, говоря, что это самый лёгкий отбор за последние 10 лет. Думаю, что такой результат благодаря нашим ребятам, тому, как они подошли к отборочному этапу для того, чтобы выйти на Евро. Поэтому, наоборот, надо хвалить соперника. Ведь соперники сильные на самом деле. А всё это идёт от первой игры на домашнем чемпионате мира.

Про шансы на Евро — давайте идти от матча к матчу. Сейчас у нас ближайшая игра с Бельгией, которую мы должны постараться обыграть. И наш болельщик должен помочь обыграть бельгийцев, хотя они очень сильные. И мы должны постараться выйти с первого места. И давайте идти потихоньку мизерными шагами», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.