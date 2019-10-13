Дзюба: с удовольствием обменялся футболками с вратарём Кипра. Моё ему уважение!

Нападающий сборной России Артём Дзюба после гостевого матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром (5:0) отдельно отметил вратаря хозяев.



«Хотел бы отметить сегодня вратаря киприотов. Очень сильный парень. Он предложил поменяться футболками, я обычно не любитель этого, но тут я дрогнул, с удовольствием обменялись. Моё ему уважение!» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.



Сборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальную команду Кипра со счётом 5:0, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира.



Победу гостям принесли результативные удары Дениса Черышева, который оформил дубль, Магомеда Оздоева, Артёма Дзюбы и Александра Головина.