Дзюба: с удовольствием обменялся футболками с вратарём Кипра. Моё ему уважение!

Нападающий сборной России Артём Дзюба после гостевого матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром (5:0) отдельно отметил вратаря хозяев.
«Хотел бы отметить сегодня вратаря киприотов. Очень сильный парень. Он предложил поменяться футболками, я обычно не любитель этого, но тут я дрогнул, с удовольствием обменялись. Моё ему уважение!» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Сборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальную команду Кипра со счётом 5:0, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира.
Победу гостям принесли результативные удары Дениса Черышева, который оформил дубль, Магомеда Оздоева, Артёма Дзюбы и Александра Головина.
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