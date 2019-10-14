Немецкий журналист: Тедеско знает о футболе всё, у «Спартака» всё будет хорошо

Журналист немецкого издания Bild Марк Сикман, специализирующийся на «Шальке-04», поделился мнением о Доменико Тедеско, который с большой долей вероятности возглавит московский «Спартак». Ранее Тедеско был главным тренером «Шальке-04».
«Тедеско — очень общительный и умный тренер. Его стиль тренировок может быть очень эмоциональным, но он всегда остается разумным. Он использует слова и язык тела, чтобы передать свои эмоции. К тому же он знает о футболе всё. Он молодой тренер, который отлично провёл первый год в «Шальке», а затем попал в очень сложную ситуацию. Тедеско, безусловно, очень талантливый тренер, который многому научился за последние месяцы. Доменико ставит игру со стабильной защитой, но которая позволяет играет в атакующий футбол.
Я не очень хорошо знаю «Спартак», но уверен, что у Тедеско и его нового клуба всё будет хорошо. Некоторые могут сказать, что Россия для него — шаг назад, но я думаю, что «Спартак» — большой клуб и это отличный вызов для любого тренера. Поэтому я не считаю, что он сделал шаг назад, возглавив московский клуб. Но даже если я окажусь неправ, иногда лучше сделать шаг назад, а затем сделать два шага вперёд», — сказал Сикман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 14 октября 2019
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