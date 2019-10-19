Батистута: я плакал от гнева, мои лодыжки были разорваны в клочья

Бывший нападающий сборной Аргентины и «Фиорентины» Габриэль Батистута рассказал о проблемах со здоровьем, которые преследовали его во время карьеры.

«Я шёл к операции шесть или семь лет. Когда я закончил с футболом, мои лодыжки были разорваны в клочья. Малейшее движении было агонией. У Марко ван Бастена была та же проблема, он закончил играть в 28 лет. Я не мог встать с кровати несколько дней и плакал от гнева. Думал, что так не может продолжаться. Мне было так плохо, что я просил доктора ампутировать мне ноги», — приводит слова футболиста Siamo la Roma со ссылкой на Corriere della Sera.

Аргентинец защищал цвета «Ньюэллс Олд Бойз», «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейт». В Италии, помимо «Фиорентины», игрок выступал за «Рому» и «Интер». Карьеру Батигол завершил в 2005 году. Его последним клубом стал катарский «Аль-Араби».