Легенде аргентинского футбола поставили протез. Что это значит?

Вы наверняка помните аргентинского нападающего Габриэля Батистуту. Долгое время он играл в Италии. Сначала в «Фиорентине» с Руй Коштой и Энрико Кьезой, а потом в «Роме».
На тот момент в римском клубе играли Франческо Тотти, Кафу и недавний гость нашей редакции бразилец Алдаир. Именно в составе «Ромы» Габриэль Батистута стал чемпионом Италии, забив в дебютном сезоне за «волков» 20 мячей. Однако всю карьеру аргентинца преследовали травмы, а уже после завершения профессиональной карьеры в 2005 году появились сильные боли.
Боли
В одном из интервью испанской газете Marca Батистута вспоминал, что после завершения карьеры передвигался с трудом, страдая от сильной боли в лодыжках. «Порой было сложно даже встать с постели, я принимал много болеутоляющих. Было чувство, будто я в тюрьме», — рассказывал Батистута.
Позже ему пришлось сделать операцию, направленную на восстановление опорной способности конечности.
«Голова может справиться со всем, но не всегда – с физическими проблемами. Я даже подумывал над тем, чтобы ампутировать ноги. Однажды я пришёл в клинику и сказал врачам, что больше не могу выносить боль. Я спрашивал у них, возможна ли ампутация», – вспоминал Батистута.
В том интервью Габриэль заявил, что боли со временем ушли.
Протез в голеностопе
На днях легендарный аргентинец опубликовал фотографии в своём «инстаграме», сделанные после установки протеза в голеностопе.
«Первый этап пройден, протез левой лодыжки уже стал реальностью, теперь мне предстоит восстанавливаться. Спасибо за беспокойство», — написал аргентинский футболист в своём «инстаграме».
Операция по протезированию голеностопного сустава 50-летнего Батистуты была проведена в одной из швейцарских клиник.
- 18 сентября 2019
-
13:07
-
13:05
-
12:42
-
12:31
-
12:21
-
12:16
-
12:05
-
11:52
-
11:47
-
11:28
-
11:27
-
11:07
-
10:50
-
10:42
-
10:19
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
09:45
-
09:44
-
09:26
-
09:22
-
09:10
-
08:59
-
08:53
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:03
-
08:00
-
07:51
-
06:59