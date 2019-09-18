Легенде аргентинского футбола поставили протез. Что это значит?

Вы наверняка помните аргентинского нападающего Габриэля Батистуту. Долгое время он играл в Италии. Сначала в «Фиорентине» с Руй Коштой и Энрико Кьезой, а потом в «Роме».

На тот момент в римском клубе играли Франческо Тотти, Кафу и недавний гость нашей редакции бразилец Алдаир. Именно в составе «Ромы» Габриэль Батистута стал чемпионом Италии, забив в дебютном сезоне за «волков» 20 мячей. Однако всю карьеру аргентинца преследовали травмы, а уже после завершения профессиональной карьеры в 2005 году появились сильные боли.

Боли

В одном из интервью испанской газете Marca Батистута вспоминал, что после завершения карьеры передвигался с трудом, страдая от сильной боли в лодыжках. «Порой было сложно даже встать с постели, я принимал много болеутоляющих. Было чувство, будто я в тюрьме», — рассказывал Батистута.



Позже ему пришлось сделать операцию, направленную на восстановление опорной способности конечности.



«Голова может справиться со всем, но не всегда – с физическими проблемами. Я даже подумывал над тем, чтобы ампутировать ноги. Однажды я пришёл в клинику и сказал врачам, что больше не могу выносить боль. Я спрашивал у них, возможна ли ампутация», – вспоминал Батистута.



В том интервью Габриэль заявил, что боли со временем ушли.

Фото: instagram.com/gabrielbatistutaok

Протез в голеностопе

На днях легендарный аргентинец опубликовал фотографии в своём «инстаграме», сделанные после установки протеза в голеностопе.

«Первый этап пройден, протез левой лодыжки уже стал реальностью, теперь мне предстоит восстанавливаться. Спасибо за беспокойство», — написал аргентинский футболист в своём «инстаграме».



Операция по протезированию голеностопного сустава 50-летнего Батистуты была проведена в одной из швейцарских клиник.