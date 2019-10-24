«Партизан» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 19:55

Сегодня, 24 октября, в Лиге Европы состоятся очередные матчи 3-го тура группового этапа. В группе L сыграют «Партизан» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в Белграде на стадионе «Партизан». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом. Помогать ему будут Роберто Алонсо Фернандес и Иньиго Прието Лопес де Серайн. Резервным рефери на эту встречу назначен Пабло Гонсалес Фуэртес.

«Партизан» и «Манчестер Юнайтед» набрали по 4 очка в стартовых турах. Клубы возглавляют турнирную таблицу группы L. АЗ с 2 очками занимает 3-е место, замыкает таблицу «Астана» (0).