Бакаев – журналистам: из-за вас тренер спрашивает, нравится ли мне новая позиция

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (2:1).
«Каждый игрок в «Спартаке» в большом порядке. Джордан — нападающий и делает свою работу. Слава богу, делает её хорошо. Надеюсь, он продолжит забивать в следующих матчах, пусть будут дубли и хет-трики.
Когда я буду забивать? Я тоже буду забивать, роль у нас у всех одна — футбол состоит из голов. Что касается новой позиции, она мне нравится. Всё хорошо. Спасибо тренеру, что верит в меня на этой позиции, а я буду работать и прогрессировать. Почему вы постоянно мусолите эту тему? Каждый день у тренера спрашиваете: «Почему, почему»… Из-за вопросов он пришёл ко мне и спросил, нравится ли мне там играть. Надеюсь, в следующий раз вы эту тему оставите, уже третья игра прошла, почти месяц прошёл. Привыкайте, ребята! Мне абсолютно без разницы, мне любая позиция — как родная. Где поставят, там и буду играть.
То, что сегодня я менялся с Зобниным местами, – это тренерская установка. У нас не получалось взломать оборону, «Ростов» играл качественно. И Тедеско решил чуть-чуть поменять, чтобы при атаке Рома уходил в центр, а я – на фланг», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 31 октября 2019
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