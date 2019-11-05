Легенда «Реала» Гути возглавил «Альмерию». Команда идёт второй в Сегунде

Бывший футболист мадридского «Реала» Хосе Мария Гутьерес Эрнандес, известный как Гути, занял пост главного тренера «Альмерии», сообщается на официальном сайте клуба.



Сроки соглашения между сторонами не уточняются. На должности наставника команды Гути сменил Педро Эмануэля, контракт с которым был расторгнут ранее.



Гути является воспитанником «Реала» и в качестве футболиста защищал цвета клуба на протяжении практически всей карьеры – с 1994 по 2010 год. После ухода из стана «сливочных» экс-полузащитник провёл один сезон в «Бешикташе», а затем завершил карьеру. Свой тренерский путь Гути начал в 2013 году в родном «Реале», где на протяжении пяти лет возглавлял команду U19. С прошлого года до последнего времени испанец работал ассистентом в штабе «Бешикташа».



«Альмерия» после 14 туров занимает второе место в турнирной таблице Сегунды.

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