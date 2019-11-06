Осорио: «Зенит» настраивался провести более содержательную игру с «РБ Лейпциг»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио прокомментировал итоги матча с «РБ Лейпциг» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

«Мы знали, что соперник сложный, сегодня он продемонстрировал свою силу. Какие-то моменты матча нам удавались, какие-то — нет. Мы испытывали неудобства, но настраивались провести более содержательную игру, однако, к сожалению, не смогли. «РБ Лейпциг» показал, что они были лучше. Они заслуженно победили. Нам нужно подумать об этой игре, но уже концентрироваться на следующем матче.

Что касается шансов выйти в плей-офф, то всё, что мы можем сделать, — это продолжать готовиться и настраиваться. У нас впереди несколько игр, в том числе матч с «Бенфикой», которая всегда сильна дома, но нам нужно быть готовыми, показать лучшую игру и победить», — приводит слова Осорио официальный сайт «Зенита».

Команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице группы G, набрав 4 очка. Следующий свой матч в Лиге чемпионов питерский клуб сыграет с «Лионом», который состоится 27 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена».