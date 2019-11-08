Нападающий «Реала» Родриго — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Родриго признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Также в числе претендентов на эту награду были: защитник «Боруссии» Ашраф Хакими, голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас и полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин.

В минувшем туре 18-летний бразилец отличился хет-триком и отметился результативной передачей в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (6:0). Также форвард испанской команды стал автором самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов. На это ему понадобилось 6 минут и 4 секунды. В возрасте 18 лет и 301 дня Родриго стал самым молодым бразильцем в истории Лиги чемпионов, забившим гол. Всего на счету молодого таланта «Реала» 6 голов в 8 матчах за клуб.