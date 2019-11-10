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Гвардиола: «Ман Сити» может гордиться тем, как играл с сильнейшим клубом Европы

Гвардиола: «Ман Сити» может гордиться тем, как играл с сильнейшим клубом Европы
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:3).

«Сегодня мы показали, почему являемся чемпионами. Я горжусь своей командой, как никогда. Мы можем гордиться тем, как играли с сильнейшей команды Европы.

Спросите судей, а не меня. Спросите у Майка Райли и ребят из VAR. Я буду говорить о нашей игре, это было здорово. Это был один из лучших наших матчей. Мы играли, как настоящие чемпионы. Я не могу отрицать, насколько хорош был „Ливерпуль“, но мы проявили характер.

Это было очень похоже на матч в Лиге чемпионов. В той игре тоже были невероятные ситуации, но сегодняшнее выступление было отличным. Мы бились и не сдавались, так как являемся сплочённой командой чемпионов", — приводит слова Гвардиолы ВВС.

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