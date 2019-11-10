Гвардиола: «Ман Сити» может гордиться тем, как играл с сильнейшим клубом Европы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:3).
«Сегодня мы показали, почему являемся чемпионами. Я горжусь своей командой, как никогда. Мы можем гордиться тем, как играли с сильнейшей команды Европы.
Спросите судей, а не меня. Спросите у Майка Райли и ребят из VAR. Я буду говорить о нашей игре, это было здорово. Это был один из лучших наших матчей. Мы играли, как настоящие чемпионы. Я не могу отрицать, насколько хорош был „Ливерпуль“, но мы проявили характер.
Это было очень похоже на матч в Лиге чемпионов. В той игре тоже были невероятные ситуации, но сегодняшнее выступление было отличным. Мы бились и не сдавались, так как являемся сплочённой командой чемпионов", — приводит слова Гвардиолы ВВС.
- 10 ноября 2019
-
23:49
-
23:29
-
23:26
-
23:06
-
23:03
-
23:00
-
22:56
-
22:36
-
22:32
-
22:23
-
22:19
-
22:14
-
22:12
-
22:06
-
22:03
-
21:53
-
21:41
-
21:39
-
21:38
-
21:31
-
21:24
-
21:23
-
21:19
-
21:19
-
21:15
-
21:11
-
21:08
-
20:58
-
20:49
-
20:43
-
20:40
-
20:38
-
20:24
-
20:22
-
20:21