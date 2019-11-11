Черчесов: раньше дети называли себя Месси и Роналду, теперь — Головиным и Дзюбой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что доволен увеличением числа желающих заниматься футболом в стране.
«Мы знаем, что после чемпионата мира очень много детей пошло в футбольные секции. Раньше, когда дети играли во дворе, они кричали, что они Роналду, Месси или Неймар. Теперь они кричат, что они Головин, Акинфеев или Дзюба. Это самое главное для нас и для меня в частности.
Даже чисто математически из миллиона ты отберёшь больше игроков, чем из ста тысяч. Если хочешь играть в футбол, если тебе не надо никуда для этого ехать и ты играешь у себя в школе, то это же хорошо. Глядишь, кому-то понравится, и у нас будет больше возможностей давать людям шанс, чтобы те себя проявили. Тогда можно уже и селекцию проводить. В этом году Российский футбольный союз организовал ещё один новый турнир — Юношеская футбольная лига U17, которая объединяет теперь самые сильные футбольные команды страны в данном возрасте», — приводит слова Черчесова пресс-служба УЕФА.
- 11 ноября 2019
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