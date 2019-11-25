Азар: если Мбаппе продолжит в том же духе, то станет лучшим игроком мира

Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар отметил, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе через несколько лет может стать лучшим игроком мира.
«Мбаппе – игрок «ПСЖ». Думаю, он сосредоточен на игре за этот клуб. Я не сижу в его голове и не знаю, что он планирует делать в будущем. Одно очевидно: у него огромный талант. Через несколько лет он однозначно станет лучшим игроком мира. Если он продолжит в том же духе, то станет одним из лучших игроков в истории.
Если бы я мог организовать трансфер Мбаппе, то попытался бы. Однако я не принимаю решений по этим вопросам. Кроме того, я даже не думаю, что кто-то будет интересоваться моим мнением на этот счет», — приводит слова Азара Le Parisien.
В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провёл 8 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и трёмя голевыми передачами.
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