Сломавший ногу Гомеш в трогательном видео поблагодарил фанатов за поддержку

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш, сломавший ногу в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур», в трогательном видео поблагодарил болельщиков за поддержку.
В ролике показано, как португалец читает письма и благодарит фанатов за тёплые слова.
«Я не могу выразить свои эмоции словами. Меня переполняют эмоции из-за того, что вы сделали для меня. Я обязан поблагодарить всех вас. Это невероятные эмоции. Обязательно вернусь сильнее. Всем спасибо», — сказал Гомеш.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Эвертона».
Напомним, на 79-й минуте матча «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» при счёте 1:0 в пользу «шпор» нападающий гостей Сон Хын Мин совершил подкат возле боковой линии. В результате его действий Гомеш получил тяжелейшую травму — перелом костей правой лодыжки. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон удалил Сона с поля. Форвард пришёл в ужас от увиденного и покидал газон в истерике. Позже Гомеш был доставлен в больницу, где перенёс операцию.
- 27 ноября 2019
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