«Авангард» ввёл потолок зарплат. Лучший бомбардир отказался принимать условия

Как стало известно «Чемпионату», лучший бомбардир курского «Авангарда» Роман Минаев покинул команду.
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Такое решение было принято после того, как стало известно о сокращении бюджета клуба и установления в нём потолка зарплат. Таким образом, форвард стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
Ожидается, что в ближайшее время «Авангард» лишится ещё нескольких ведущих игроков команды.
В нынешнем сезоне 21-летний Минаев принял участие в 25 матча Футбольной национальной лиги (22 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал пять результативных передач.
«Авангард», набрав 27 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. От зоны вылета клуб отделяет два очка.
- 2 декабря 2019
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