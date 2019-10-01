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«Авангард» не предлагал Кононову вернуться в Курск после ухода из «Спартака»

«Авангард» не предлагал Кононову вернуться в Курск после ухода из «Спартака»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Авангард» опроверг слухи о том, что приглашал Олега Кононова вернуться в Курск после своей отставки из «Спартака». 53-летний специалист родился в Курске и занимался футболом в местной ДЮСШ.

«Кто следит за «Авангардом», прекрасно знает, что у нас нет аккаунта в «Твиттере». Когда-то давно мы предпринимали попытки развиваться и на этой интернет-площадке. Но в связи с низкой активностью читателей было решено отказаться от ведения аккаунта.
Поэтому можно смело утверждать, что новость с просьбой к Олегу Георгиевичу вернуться в Курск — фейковая. Аккаунт, на котором она была опубликована, не имеет никакого отношения к нашему клубу.

Будьте бдительны! Олег Георгиевич, не расстраивайтесь!», — сообщила пресс-служба «Авангарда».

«Авангард» после 15 туров занимает 14-е место в таблице ФНЛ.

«Авангард»
«Авангард»
Фото: https://www.fc-avangard.ru/item/2438-fejkovaya-novost
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