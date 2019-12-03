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Ещё два игрока «Авангарда» расторгли контракт с клубом из-за потолка зарплат

Ещё два игрока «Авангарда» расторгли контракт с клубом из-за потолка зарплат
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Артём Федчук и полузащитник Илья Кубышкин расторгли контракт с курским «Авангардом» из-за ввода потолка зарплат.

Накануне, 2 декабря, по той же причине клуб покинул его лучший бомбардир Роман Минаев. Таким образом, форвард, как и два его бывших партнёра, стал свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.

В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги 24-летний Федчук принял участие в 17 матчах, в которых записал на свой счёт 4 гола (1 – с пенальти). В свою очередь 23-летний Кубышкин провёл 17 встреч в первенстве, отметившись 2 забитыми мячами (1 – с пенальти).

После 25 туров «Авангард», набрав 27 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. От зоны вылета клуб отделяет два очка.

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