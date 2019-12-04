Президент «Наполи» — о возможной смене главного тренера: я никому не звонил
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис опроверг информацию о намерении сменить главного тренера клуба. Напомним, на данный момент пост наставника «Наполи» занимает Карло Анчелотти.
«Я никому не звонил. Да, мы долго разговаривали с Аллегри, у нас с ним хорошие отношения. В 2013 году приглашал его возглавить команду, но у него был контракт с „Миланом“. Он сказал, что перейдёт в „Наполи“ позже. На этом этапе я уже дал слово Бенитесу. Моё слово стоит больше, чем контракт», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.
Ранее появилась информация, что бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может сменить Анчелотти в «Наполи». Напомним, Гаттузо покинул «Милан» по окончании прошлого сезона.
Гаттузо может стать главным тренером «Наполи» вместо Анчелотти
- 4 декабря 2019
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