Президент «Наполи» — о возможной смене главного тренера: я никому не звонил

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис опроверг информацию о намерении сменить главного тренера клуба. Напомним, на данный момент пост наставника «Наполи» занимает Карло Анчелотти.



«Я никому не звонил. Да, мы долго разговаривали с Аллегри, у нас с ним хорошие отношения. В 2013 году приглашал его возглавить команду, но у него был контракт с „Миланом“. Он сказал, что перейдёт в „Наполи“ позже. На этом этапе я уже дал слово Бенитесу. Моё слово стоит больше, чем контракт», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.



Ранее появилась информация, что бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может сменить Анчелотти в «Наполи». Напомним, Гаттузо покинул «Милан» по окончании прошлого сезона.

Гаттузо может стать главным тренером «Наполи» вместо Анчелотти