«Челси» рассматривает Чалова на замену Жиру
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Goal.com.
Согласно информации источника, 21-летний нападающий «армейцев» рассматривается синими в качестве замены Оливье Жиру, который из-за отсутствия стабильной игровой практики перед чемпионатом Европы 2020 года намерен сменить клубную прописку. Покинуть «Стэмфорд Бридж» француз планирует уже в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Чалов принял участие в 25 матчах на клубном уровне. На счету нападающего 6 забитых мячей и 5 результативных передач. Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 16 млн. В составе сборной России Чалов сыграл 2 матча.
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