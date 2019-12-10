Зинченко — о поцелуе журналистки: Влада не верила, что сделаю это
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал решение поцеловать свою девушку, журналистку Владу Седан, в прямом эфире после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сербии. Встреча состоялась 7 июня и завершилась победой украинцев со счётом 5:0. Зинченко провёл на поле весь матч, результативными действиями не отметился.
«На самом деле, поцелуй в эфире был экспромтом. Я как-то раз ей сказал: «На флеш-интервью меня не зови, потому что я тебя поцелую один раз». Она смеялась, не верила. Перед самим флеш-интервью было несколько секунд, она говорит: «Не чуди, я тебя прошу». Ну получилось так, как получилось», — приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.
Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Сити»
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